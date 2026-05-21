Сергей Лавров и вице-президент Палестины Хусейн Шейх обсудили ситуацию в Газе

Лавров и Шейх затронули тему восстановления инфраструктуры в Газе.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и вице-президент Палестины Хусейн Шейх обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

Главный акцент стороны сделали на необходимости устойчивого перемирия в зоне палестино-израильского конфликта. Также они затронули скорейшее восстановление гражданской инфраструктуры анклава.

«В ходе беседы была обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость обеспечения устойчивого перемирия в секторе Газа и скорейшего запуска работ по восстановлению практически полностью разрушенной гражданской инфраструктуры анклава», — говорится в сообщении.

В дипведомстве добавили, что Москва сохраняет прежнюю позицию по палестинскому вопросу. Россия считает безальтернативным комплексное решение на международно-правовой основе. Оно предусматривает создание независимого Государства Палестина, которое будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем.

Напомним, еще недавно США пригрозили аннулированием виз дипломатам Палестины при ООН. По данным Reuters, причиной стала их активность в организации. Те боролись за высокие посты.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше