Сергей Лавров и вице-президент Палестины Хусейн Шейх обсудили ситуацию в Газе

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и вице-президент Палестины Хусейн Шейх обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
«В ходе беседы была обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость обеспечения устойчивого перемирия в секторе Газа и скорейшего запуска работ по восстановлению практически полностью разрушенной гражданской инфраструктуры анклава», — говорится в сообщении.
В дипведомстве добавили, что Москва сохраняет прежнюю позицию по палестинскому вопросу. Россия считает безальтернативным комплексное решение на международно-правовой основе. Оно предусматривает создание независимого Государства Палестина, которое будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем.