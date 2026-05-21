Американские «Герани» получили ИИ для массированных ударов

Американские дроны-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), которые сравнивают с российскими «Геранями», получат программное обеспечение для работы в составе роя. Об этом пишет Army Recognition.
По данным издания, в беспилотники интегрируют систему Hivemind, разработанную компанией Shield AI. Программное обеспечение на базе искусственного интеллекта позволит одному оператору одновременно управлять несколькими аппаратами.
Сообщается, что ИИ возьмет на себя функции навигации, координации действий и выполнение ударных задач. Возможности новой системы планируют показать уже осенью.
Разработчики утверждают, что Hivemind обеспечит обход препятствий и позволит дронам реагировать на изменение обстановки в ходе операции. Кроме того, система предназначена для координированных залповых атак по средствам противовоздушной обороны.
В публикации отмечается, что часть беспилотников сможет выполнять роль ложных целей, другие — атаковать радиолокационные станции, а остальные наносить удары по пусковым установкам и командным машинам после выявления источников излучения или расходования противником перехватчиков.
Ранее адмирал Военно-морских сил США Брэд Купер называл LUCAS важным средством поражения. По его словам, такие дроны значительно дешевле крылатых ракет Tomahawk, что делает их более выгодными для массового применения.
Развитие систем роевого управления считается одним из ключевых направлений в сфере беспилотной авиации. Военные разных стран активно работают над технологиями, позволяющими группе дронов действовать автономно и координировать удары без постоянного участия оператора.
Читайте также: На Украине раскрыли возможный сценарий атаки на Минск.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!