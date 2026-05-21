«Партия войны»: в Европе испугались реакции Москвы на заявление Каллас

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен резко отреагировал на заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о необходимости усилить поддержку Украины и укрепить оборону Европы.
В публикации в соцсети X Малинен заявил, что ни один «здравомыслящий лидер ЕС» не стал бы провоцировать Россию подобными заявлениями. По его мнению, европейские политики пытаются добиться ответной реакции Москвы, не понимая возможных последствий.
Профессор также высказал мнение, что Кремль способен нанести «сокрушительный удар» по военным объектам и инфраструктуре НАТО, которые, по его словам, поддерживают военные усилия Украины.
Накануне Кая Каллас призвала страны Евросоюза нарастить помощь Киеву и уделить больше внимания укреплению европейской обороны.
После начала конфликта на Украине западные политики и эксперты неоднократно спорили о масштабах поддержки Киева и рисках дальнейшей эскалации. Часть европейских аналитиков выступает за усиление военной помощи, тогда как другие предупреждают о возможности прямого столкновения России и НАТО.
