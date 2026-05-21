В ЕК сочли, что конфликт на Украине продолжится в 2027 году

Конфликт на Украине будет продолжаться в 2026 и 2027 годах. Такой вывод содержится в весеннем экономическом прогнозе, представленном Еврокомиссией 21 мая.
«Центральный сценарий предполагает, что геополитическая напряженность в регионе сохранится в полном объеме и санкции против России останутся в силе на всем протяжении рассматриваемого в прогнозе периода», — сказано в документе. Москва считает санкции западных стран незаконными.
Еврокомиссия рассчитывает на полное покрытие финансовых потребностей Киева до конца 2027 года за счет внешнего финансирования, отметил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, представляя прогноз. Он напомнил, что ЕК почти завершила согласование финансирования Украины на €90 млрд в течение двух лет и рассчитывает перечислить Киеву первый транш в июне. Россия осуждает любую помощь Украине.
После достижения 1,5% в прошлом году, темп роста ВВП ЕС, согласно предварительному прогнозу замедлится до 1,1% в 2026-м. Это на 0,3 п.п. ниже, чем предполагалось в осеннем прогнозе 2025 года. Инфляция, как ожидается, вырастет до 3,1%, что на 1 п.п. выше по сравнению с тем же осенним прогнозом.
ЕК объяснила эти негативные перемены, в частности, энергокризисом из-за конфликта на Ближнем Востоке. Ожидается, что его последствия сохранятся и в 2027 году: рост ВВП ускорится до «скромных» 1,4%, а инфляция снизится до 2,4%, но цифра все равно примерно на 0,3 п.п. выше, чем прогнозировалось осенью 2025 года.
Президент России Владимир Путин 9 мая заявил, что украинский конфликт близится к завершению. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее пояснил, что об этом позволяет говорить багаж наработок в рамках мирного процесса. Однако о какой-то конкретике говорить не приходится, отмечал он.
«Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате. И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов», — говорил Песков.
Путин неоднократно заявлял о готовности России завершить конфликт на Украине мирными средствами при условии устранения его первопричин. Также он говорил, что ВСУ должны быть полностью выведены с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Эти регионы, как и Крым и Севастополь, должны быть признаны в международных договорах частью России, говорил президент.
Другие условия:
нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины;
демилитаризация и денацификация Украины;
отмена всех западных санкций против России.
