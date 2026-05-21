Axios: Трамп публично отказался подписывать нашумевший указ по ИИ

Белый дом отложил запланированную церемонию подписания президентом США Дональдом Трампом нового указа об искусственном интеллекте (ИИ) и кибербезопасности, пишет Axios, статью в котором перевел aif.ru.
Американский лидер объяснил свое решение тем, что ему не понравились определённые аспекты документа, так как они могут замедлить развитие американской ИИ-индустрии в условиях усиления конкуренции.
«Мы опережаем Китай, мы опережаем всех, и я не хочу делать ничего, что может помешать этому преимуществу», — сказал президент журналистам в Белом доме.
Отмечается, что проект указа предусматривал создание добровольной системы, в рамках которой компании в сфере ИИ должны были бы делиться с правительством информацией о передовых моделях до их публичного выпуска. Трамп решил, что это может создать излишние бюрократические барьеры.
Ранее сообщалось, что власти США обсуждают возможность усиления контроля над развитием искусственного интеллекта, рассматривая создание специального механизма надзора за новыми технологиями. Среди возможных мер называлось введение процедуры государственной оценки новых ИИ-моделей перед их широким внедрением.