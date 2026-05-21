ПВО сбила семь беспилотников в Новгородской области

Российские военные сбили семь БПЛА над территорией Новгородской области, сообщил губернатор региона Александр Дронов в «Максе».
«Над Новгородской областью сбиты семь БПЛА. Спасибо нашим военным за работу», — написал Дронов.
Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, следует сообщить о находке по номеру 112.
21 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух бесилотниках, летевших на Москву. Они сбиты силами ПВО.
За пять часов по всей России сбили 101 украинский дрон. Силы ПВО отразили удары БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.
