Двух мужчин обвинили в заговоре с целью убийства евреев в Германии

Главный подозреваемый, Али С., был обвинен в шпионаже, покушении на убийство и поджоге при отягчающих обстоятельствах. Тавабу М., второй подозреваемый, который по мнению немецкой прокуратуры играл в заговоре второстепенную роль, был обвинен в покушении на убийство.
Мужчин арестовали в прошлом году в Дании, с тех пор они находятся в Германии. Ни сами мужчины, ни их адвокаты пока не прокомментировали ситуацию.
Обвинительное заключение появилось на фоне растущей обеспокоенности европейских властей по поводу активизации иранской разведки в Европе после начала операции США в Иране.
21 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил о «хороших сигналах» близости сделки с Ираном. Однако любое соглашение будет «невозможным», если Тегеран будет взимать плату за проход через Ормузский пролив, подчеркнул госсекретарь, назвав подобные попытки «абсолютно незаконными».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».