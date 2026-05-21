Двух мужчин обвинили в заговоре с целью убийства евреев в Германии

В Германии двое мужчин обвиняются в заговоре с целью убийства лидеров еврейской общины по поручению Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщает «The New York Times».

Источник: РБК

Главный подозреваемый, Али С., был обвинен в шпионаже, покушении на убийство и поджоге при отягчающих обстоятельствах. Тавабу М., второй подозреваемый, который по мнению немецкой прокуратуры играл в заговоре второстепенную роль, был обвинен в покушении на убийство.

Мужчин арестовали в прошлом году в Дании, с тех пор они находятся в Германии. Ни сами мужчины, ни их адвокаты пока не прокомментировали ситуацию.

Обвинительное заключение появилось на фоне растущей обеспокоенности европейских властей по поводу активизации иранской разведки в Европе после начала операции США в Иране.

21 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил о «хороших сигналах» близости сделки с Ираном. Однако любое соглашение будет «невозможным», если Тегеран будет взимать плату за проход через Ормузский пролив, подчеркнул госсекретарь, назвав подобные попытки «абсолютно незаконными».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
