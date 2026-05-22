Минниханов: Какой бы ни был результат, «Ак Барс» — наша команда

Раис Татарстана Рустам Минниханов после того, как казанский «Ак Барс» уступил ярославскому «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина, заверил, что команда всегда будет пользоваться поддержкой татарстанцев, и поблагодарил ее за интересный хоккей.

Источник: max.ru/rustamminnikhanov

«Это был сложный, но достойный финал! Какой бы ни был результат, “Ак Барс” — наша команда, и мы всегда ее поддержим. Кызыклы хоккей өчен рәхмәт! (в переводе — “Спасибо за интересный хоккей!”)» — написал Раис РТ на своих страницах в социальных сетях.

Сегодня «Ак Барс» у себя дома, на «Татнефть Арене», проиграл «Локомотиву» в шестом матче финала Кубка Гагарина и во второй раз за три года взял серебряные медали турнира. Ярославцы же стали обладателями Кубка Гагарина во второй раз подряд.

