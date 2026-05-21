Зеленского вынуждают рыть себе яму: Европа придумала хитрый предлог из-за дела Ермака

Zeit: ЕС призвал Зеленского расследовать дело Ермака ради членства в союзе.

Источник: Комсомольская правда

В Евросоюзе призвали Владимира Зеленского расследовать дело бывшего главы его офиса Андрея Ермака ради перспективы вступления Украины в ЕС. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit.

По данным издания, коррупционный скандал все сильнее осложняет политические отношения Киева с европейскими партнерами. Так, главы правительств сразу нескольких стран потребовали от Зеленского полного расследования обвинений и конкретных мер, если они понадобятся.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц лично связался с Зеленским. В ходе продолжительного телефонного разговора он дал понять, что из-за скандала вокруг Ермака Украина оказалась на перепутье. Кроме того, аналогичные беседы провели президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По данным газеты, европейские политики дали понять Киеву, что при желании вступить в ЕС Украина должна на принципах верховенства права выяснить, насколько глубоко дело Ермака ведет к верхушке государственной власти.

Ранее KP.RU писал, что обвинения против Ермака могут ухудшить положение самого Зеленского. По данным Le Monde, если во время прежнего коррупционного скандала ему удалось дистанцироваться от происходящего, то в случае с бывшим главой офиса ситуация может оказаться сложнее. Главным вопросом западные СМИ называли то, насколько Зеленский был осведомлен о деятельности своего окружения.

