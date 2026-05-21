WP: США потратили 50% своих перехватчиков THAAD на оборону Израиля

Ссылаясь на предоставленные ей закрытые оценки американского военного ведомства, она уточнила, что Соединенные Штаты использовали более 200 перехватчиков системы THAAD на оборону Израиля. Речь идет, «грубо говоря, о половине всех запасов Пентагона», говорится в материале. Кроме того, отмечается в нем, США применили для защиты Израиля свыше 100 ракет-перехватчиков SM-3 и SM-6, которые были выпущены с американских кораблей в восточной части Средиземного моря. При этом Израиль использовал менее 100 перехватчиков системы Arrow и около 90 — David’s Sling.
«В целом США выпустили примерно на 120 перехватчиков больше и обеспечили захват вдвое большего числа иранских ракет», — сказал газете представитель американской администрации. Другой представитель исполнительной ветви власти США заявил WP, что «Израиль не способен самостоятельно вести боевые действия и побеждать в войнах». «Никто этого не знает, поскольку они никогда не видят реально происходящего за кулисами», — подчеркнул американский чиновник.
Директор программы оборонных и внешнеполитических исследований в Институте Катона Джастин Логан констатировал, что эта статистика вступает в прямое противоречие с лозунгом нынешнего главы вашингтонской администрации Дональда Трампа «Америка — прежде всего». Как он заявил газете, Израиль после возвращения Трампа в Белый дом ставит в диалоге с США на первое место реализацию своих приоритетов, а на последнее — использование собственных ресурсов. «Почему Трамп пытается превратить это в [часть программы] “Америка — прежде всего” — менее ясно», — подчеркнул эксперт.
В статье также приводится комментарий помощника военного министра США по связям с общественностью Шона Парнелла, который заверил, что американская и израильская стороны «справедливо разделили оборонительное бремя в ходе операции [против Ирана] “Эпическая ярость”.
Система ПРО THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.