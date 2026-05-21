Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о тяжелом финансовом положении страны и раскритиковал Зеленского и его окружение.
«В принципе уже понятно, что Украина лежит в руинах. Страну практически оставили разоренной и уничтоженной», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, Киев столкнулся с нехваткой финансовых ресурсов и вооружений, несмотря на программу PURL, предусматривающую ускоренные поставки оружия через страны НАТО.
Соскин также заявил, что украинские власти намерены продолжать боевые действия, однако, по его мнению, у страны для этого «нет ресурсов».
«Понятно, что никакого мира не будет. Зеленский и его окружение предполагают, что они будут вести боевые действия дальше. Только нечем», — отметил он.
Политолог возложил ответственность за ситуацию на военное руководство Украины и лично Зеленского.
Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила о внутренних конфликтах и утечках информации в окружении главы офиса президента Андрея Ермака.