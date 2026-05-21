Правительство ФРГ служит чужим интересам, уходя от вопросов о подрыве «Северных потоков». Об этом заявил заместитель руководителя, внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер.
Депутат рассказал, что направил кабмину простой письменный запрос. Он хотел узнать, просила ли Германия выдать пятерых подозреваемых, которые находятся на территории Украины. По словам Фронмайера, на такой вопрос можно было ответить «да» или «нет», однако МИД ФРГ во главе с Йоханном Вадефулем уклонился от ответа.
«Либо правительство ФРГ никогда всерьез не требовало экстрадиции, либо Украина ему отказала. В обоих случаях это скандал, в котором Бундестаг обязан разобраться», — заявил депутат во время дебатов.
Фронмайер считает, что власти Германии вместо защиты национальных интересов избегают темы возмещения ущерба от Киева. Он также напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц публично исключает возобновление работы уцелевших ниток газопроводов.
При этом немецкие домохозяйства теперь платят за газ на 80% больше. В свою очередь, промышленность ФРГ вынуждена отдавать за энергоресурсы вчетверо больше американских конкурентов.
«Тот, кто не отвечает на такой вопрос, служит кому угодно, только не немецким гражданам», — резюмировал он.
