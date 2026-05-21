Рубио заявил о разочаровании Трампа в НАТО

Американский президент Дональд Трамп разочарован в НАТО и это ни для кого в мире не должно быть секретом, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Думаю, никого не шокирует, что Соединенные Штаты и сам президент испытывают глубокое разочарование в НАТО сейчас», — сказал Рубио в разговоре с журналистами перед вылетом на совещание глав внешнеполитических ведомств НАТО в Швеции. Трансляцию вел канал Forbes Breaking News на YouTube.
По словам госсекретаря, ключевой причиной разочарования Вашингтона в альянсе является отказ стран-членов оказать США помощь в конфликте в Иране. Рубио отметил, что НАТО прекрасно осознает опасность, исходящую со стороны Тегерана — в частности, наличие у него ракет, способных достигнуть Европы, — но все равно предпочитает «сидеть в укрытии».
Он отказался отвечать на вопрос о дальнейшем сокращении американского военного присутствия в странах альянса. «Это будет встреча министров иностранных дел. Мы обсудим некоторые из этих вопросов», — уточнил госсекретарь.
По словам Рубио, главная польза от НАТО для США заключается в том, что альянс предоставляет Вашингтону доступ к базам в регионе, что позволяет вооруженным силам Соединенных Штатов использовать свою силу в случае чрезвычайной ситуации на Ближнем Востоке или в других конфликтах. Но в то же время, есть такие страны, как Испания, которые отказывают США в использовании своих баз.
Рубио добавил, что этот вопрос планируется обсудить на предстоящем саммите НАТО в Анкаре, который пройдет в июле.
Трамп ранее неоднократно критиковал НАТО за нежелание стран-участниц помочь США в иранском конфликте. Американский лидер также допустил выход Соединенных штатов из альянса.
В начале мая республиканец сообщил о планах вывести из Германии более 5 тыс. американских военных. В интервью итальянской газете Corriere della Sera 9 мая Трамп также заявил, что США «все еще рассматривают» вопрос о выводе войск с итальянских баз.
