Президент Нигерии опроверг слухи о намерении переименовать страну

Бола Тинубу также опроверг планы по отмене мусульманского права на севере страны.

ХАРАРЕ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу опроверг наличие планов изменить название страны на Соединенные Штаты Нигерии и отменить мусульманское право на севере. Об этом говорится в заявлении администрации главы государства.

«Администрация президента информирует нигерийцев о несоответствии истине вирусных ложных сообщений с утверждениями о том, что президент Бола Тинубу добивается внесения изменений в конституцию с целью изменить название Нигерии на Соединенные Штаты Нигерии и отменить мусульманское право в северных регионах страны», — указывается в документе.

Администрация президента призвала нигерийцев не обращать внимания на подобные слухи, распространяемые лицами, заинтересованными в дестабилизации и беспорядках.