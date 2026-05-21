Президент Нигерии опроверг слухи о намерении переименовать страну

ХАРАРЕ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу опроверг наличие планов изменить название страны на Соединенные Штаты Нигерии и отменить мусульманское право на севере. Об этом говорится в заявлении администрации главы государства.
«Администрация президента информирует нигерийцев о несоответствии истине вирусных ложных сообщений с утверждениями о том, что президент Бола Тинубу добивается внесения изменений в конституцию с целью изменить название Нигерии на Соединенные Штаты Нигерии и отменить мусульманское право в северных регионах страны», — указывается в документе.
Администрация президента призвала нигерийцев не обращать внимания на подобные слухи, распространяемые лицами, заинтересованными в дестабилизации и беспорядках.