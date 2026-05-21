Лукашенко назвал два способа, которыми Украина пытается шантажировать Беларусь

В эфире телеканала «Беларусь 1» президент республики Александр Лукашенко рассказал, на какой шантаж пытается идти Украина.
Так, глава Беларуси сказал, что не переживает из-за того что Украина «наших беглых туда таскает», пробуя установить с ними отношения.
«Это такой элемент шантажа и запугивания. Вы же понимаете, это не для меня. Я на шантаж и запугивание научился реагировать», — обозначил свою позицию руководитель Беларуси.
Также он прокомментировал ряд последних заявлений из Киева от Владимира Зеленского. В частности, Лукашенко задался риторическим вопросом:
«Он что, хочет воевать с Беларусью? С Россией и Беларусью? Уверен, что нет. Я знаю мнение военных украинских. Им дополнительный фронт не нужен. Тогда встает вопрос: зачем нас шантажировать и осуществлять эскалацию в белорусском направлении?».
Первый фактор, считает белорусский президент, влияние со стороны европейских политиков:
«Они видят, что мы с американцами ведем определенный диалог. Им это не всем нравится. Поэтому вот так вот пытаются подтолкнуть Зеленского. Володе Зеленскому пришлось что-то говорить».
По словам Александра Лукашенко, в Беларуси знают:
«Украинский народ войны с белорусским народом не хочет. И мы будем все делать для того, чтобы этой войны не произошло. С нашей стороны вы можете быть железобетонно уверены, что втягиваться в войну с Украиной мы не собираемся, мы не намерены».
Вместе с тем республика не может не реагировать на ситуацию:
«Наши Вооруженные Силы выведены из мест постоянной дислокации. Надо это нам? Ну, тренируются военные. Но лучше бы они были в казармах. Спокойно, тихо, по распорядку. Но приходится дежурить. Такова судьба наша».
Комментируя информационную составляющую, Лукашенко ещё раз обозначил:
«Я вас заверяю, что никакого у нас желания и такой необходимости сегодня нет — воевать с нашими соседями прежде всего».
Кроме того, глава страны заявил, что Беларусь не втянется в конфликт с Украиной — есть только одно исключение. И сообщил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в любой точке Украины или Беларуси. Александр Лукашенко оценил, как на Западе «начали очень интенсивно кричать о том, что завтра Россия на них нападет».
Напомним, 18 мая Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием. А 21 мая стало известно, что белорусский президент прибыл на учения с ядерным оружием, и о том, что Вооруженные силы России доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения. За тренировкой армии наблюдали президенты двух стран — Владимир Путин подключился по видеосвязи.
Еще президент Лукашенко сделал заявление после учений с ядерным оружием в Беларуси, а также сказал, какие два вопроса у него ежедневно на столе.