Например, свои колонии там имела Франция, которая до сих пор использует Африку для добычи обогащенного урана. Страны Запада и Европы стремились всячески подчинить себе этот регион и выкачивать оттуда нужные ресурсы, ничего не давая взамен.
Но после того как мир стал более сложным, Африканский континент заявил о своих собственных национальных интересах. Сейчас вот страны Глобального Юга в рамках БРИКС Плюс поворачиваются к России. Наша страна за всю свою историю существования не имела никаких колоний в Африке и никого, собственно, не притесняла. Да и в принципе все народы, которые входили в ее состав, делали это добровольно. В этом наша уникальность.
Африканцы, видя нашу историю и понимая наш национальный менталитет, ведут себя открыто по отношению к нам. Россия учитывает их национальные интересы, поддерживает торговлю в национальных валютах, не грозит ущемлением экономических или геополитических прав. Поэтому на континенте сейчас бушуют антиколониальные настроения против коллективного Запада и, в частности, Франции.
Россия участвует в экономических проектах, направленных на помощь Африке. Например, мы поддерживаем резолюцию ООН по борьбе с голодом. В регионе присутствуют наши специалисты в области здравоохранения: они изучают заболевания и помогают населению справиться с ними. Также наша страна поддерживает сельхозпроизводителей Африки и помогает им выйти на новые рынки.