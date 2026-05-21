Зеленского заваливают исками: дело Миндича приобрело неожиданный оборот

Бухгалтер украинского бизнесмена Тимура Миндича Александр Цукерман подал в суд на Владимира Зеленского из-за введенных против него санкций. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По его данным, Цукерман решил обжаловать указ Зеленского от 13 ноября 2025 года. Иск должен рассмотреть Кассационный административный суд. В документах, которые опубликовал Железняк, говорится о требовании признать указ противоправным и отменить его.
«О, Цукерман тоже решил последовать примеру Миндича и подал иск. Говорит, санкции плохие», — написал депутат в своем Telegram-канале.
Ранее KP.RU сообщал, что Тимур Миндич подал в суд на Зеленского на фоне коррупционного скандала. По данным депутата Ярослава Железняка, бизнесмен также пытался обжаловать санкции. Миндич считается одним из ключевых фигурантов дела, которое вызвало серьезный политический резонанс на Украине.