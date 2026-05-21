Страны Персидского залива не признают иранский вариант контроля над Ормузом

ЛОНДОН, 21 мая — РИА Новости. Страны Персидского залива заявили, что не признают создание Ираном специального управления по контролю за Персидским заливом (PGSA), в ведение которого будет входить регулирование прохода судов по Ормузскому проливу, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо группы стран, направленное Международной морской организации (ИМО).
Страны утверждают, что Иран предложил проложить маршрут движения через залив в пределах его территориальных вод, что позволит Тегерану получать от этого выгоду. Коммерческие суда не должны никак взаимодействовать с PGSA и использовать предложенный маршрут, говорится в документе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.