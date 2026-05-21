Страны Персидского залива не признают иранский вариант контроля над Ормузом

Bloomberg: страны Персидского залива не признают иранской структуры над Ормузом.

ЛОНДОН, 21 мая — РИА Новости. Страны Персидского залива заявили, что не признают создание Ираном специального управления по контролю за Персидским заливом (PGSA), в ведение которого будет входить регулирование прохода судов по Ормузскому проливу, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо группы стран, направленное Международной морской организации (ИМО).

Ранее Иран объявил об учреждении специальной структуры для регулирования прохода судов в Ормузском проливе, где более 2,5 месяца нарушено движение из-за конфликта Ирана и США.

«Предложенный Ираном маршрут следует рассматривать как попытку контроля над движением через пролив… Любое признание предложенного Ираном маршрута и PGSA создаст опасный прецедент», — говорится в письме, подписанном Бахрейном, Кувейтом, Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Страны утверждают, что Иран предложил проложить маршрут движения через залив в пределах его территориальных вод, что позволит Тегерану получать от этого выгоду. Коммерческие суда не должны никак взаимодействовать с PGSA и использовать предложенный маршрут, говорится в документе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
