На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский до сих пор не прокомментировал арест экс-главы своего офиса Андрея Ермака, пишет Welt.
«Нельзя сказать, что Зеленский ушел в подполье. Он продолжает ежедневно давать комментарии в соцсетях и записывает видеосообщения о ходе конфликта и других проблемах в стране. Однако он упорно молчит о развитии коррупционного скандала, в который вовлечены несколько его соратников — скандала, сотрясающего Украину с прошлого года, — и, прежде всего, о том, что ему самому было известно и был ли он вообще причастен к этим событиям», — говорится в публикации.
Как указывается в статье, публикация записей разговоров по делу «Мидас» создала давление на Зеленского. Хотя от уголовного преследования он защищен, то, как он справится с этим вызовом, может повлиять на его политическое будущее и будущее Украины.
В прошлый четверг бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. В понедельник он вышел из СИЗО под залог в размере 3,1 миллиона долларов.
По делу проходят еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания «Страна.ua», речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
В воскресенье также российские силовые структуры сообщили, что НАБУ и САП завершают расследование против супруги главы киевского режима Елены.