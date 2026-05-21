Финансист Миндича подал иск против Зеленского, заявил депутат Рады

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Главный финансист фигуранта дела о коррупции в украинской энергетике Тимура Миндича Александр Цукерман также подал иск против Владимира Зеленского об отмене введенных им санкций, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее Миндич обратился в кассационный административный суд в Киеве с иском об отмене введенных против него санкций.
«Шугерман», он же Цукерман Шура тоже решил следовать примеру Миндича и подал иск против (Зеленского — ред.). Говорит санкции плохие", — написал Железняк в своем Telegram-канале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.