NI: НАТО развернуло «Проект Мухоловка» рядом с Белоруссией

В Литве неподалеку от белорусской границы 21 мая завершились масштабные учения США «Проект Мухоловка 5.0», в ходе которых проводились испытания американских технологий, тактики и боевой сети противодействия беспилотным летательным аппаратам, пишет журнал The National Interest, статью в котором перевел aif.ru.
Учения проходили с 30 апреля на полигоне Пабраде в 30 километрах от белорусской границы. Их целью было создание интегрированной сети защиты от беспилотников.
Отмечается, что проект «Проект Мухоловка» предусматривает полевые испытания американских технологий, тактики и боевой сети противодействия БПЛА. Для борьбы с беспилотниками военные создают многоуровневую систему обороны, используя различные виды вооружения. В ходе учений тестировались 20 систем, включая около 50−60 технологий.
Ранее сообщалось, то польская армия проводит на границе с украинской границей учения по противовоздушной обороне с применением беспилотников.