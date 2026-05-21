Суд против санкций Зеленского: Александр Цукерман тоже подал иск

Украинский бизнесмен Александр Цукерман подал в суд иск с требованием отменить санкции, введенные против него президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По данным парламентария, Цукерман стал вторым фигурантом дела, который оспаривает ограничительные меры. Ранее аналогичный иск подал бизнесмен Тимур Миндич.
Как следует из информации, опубликованной депутатом, иск направлен в Кассационный административный суд и касается указа президента от 13 ноября 2025 года, которым были введены санкции.
Санкционные меры были применены на фоне антикоррупционного расследования, связанного с операцией «Мидас», которую проводят Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура. В рамках дела следствие изучает предполагаемую коррупционную схему в энергетическом секторе.
По данным следственных органов, фигуранты дела покинули Украину, а расследование включает значительный объем аудиоматериалов, связанных с обсуждением предполагаемых коррупционных схем.
Александр Цукерман, как и другие фигуранты, оспаривает законность введенных ограничений, указывая на их несоразмерность и юридические основания.
Судебное разбирательство по санкционным делам на Украине в последние годы становится все более распространенной практикой, поскольку фигуранты ограничительных мер все чаще пытаются оспаривать решения исполнительной власти через административные суды.
Читайте также: Сбитие F-16 в зоне СВО назвали переломным моментом в конфликте.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!