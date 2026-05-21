Глава Постсовета: ОДКБ работает только в пределах границ своих стран

Действующий председатель Постоянного совета Организации Договора коллективной безопасности Виктор Васильев при этом отметил, что НАТО пытается участвовать в операциях по всему миру далеко за пределами евроатлантического пространства.

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ), в отличие от евроатлантических аналогов, занимается вопросами обеспечения безопасности исключительно в пределах границ своих стран. Об этом заявил ТАСС действующий председатель Постоянного совета организации Виктор Васильев.

«Мы не стремимся распространить зону безопасности организации за пределы зоны ее ответственности, в отличие от того же НАТО, которое, как мы видим, пытается участвовать в операциях по всему миру далеко за пределами евроатлантического пространства», — сказал он.

«ОДКБ действует в рамках своего мандата и в первую очередь фокусирует свое внимание на зоне своей ответственности. Те военные учения и тренинги, которые проводятся силами специальных операций, структур, которые занимаются противодействием терроризму и наркотикам, сферой информационной безопасности, нацелены на то, чтобы обеспечивать безопасность, а не проводить силовые операции за пределами зоны нашей ответственности», — заключил Васильев.

ОДКБ: военный союз постсоветских стран, его состав, цели и задачи
ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.
