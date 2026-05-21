Глава Постсовета: кооперация ОДКБ с Африкой и Азией не предполагает их членства

Речь скорее идет о формате "ОДКБ плюс", сказал действующий председатель Постоянного совета организации Виктор Васильев.

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Развитие сотрудничества Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) со странами Африки и Азии не предполагает их членства в организации, речь скорее идет о формате «ОДКБ плюс». Об этом заявил ТАСС действующий председатель Постоянного совета организации Виктор Васильев.

«Мы действительно работаем над расширением сотрудничества ОДКБ со странами различных континентов, но здесь надо провести определенное различие: мы сейчас говорим о концепции “ОДКБ плюс”, она не предполагает членства какой-либо структуры или какого-либо государства. Это не расширение организации и, в отличие от НАТО, речь идет только о расширении сотрудничества», — сказал он. «Мы налаживаем такой диалог с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в том числе в рамках стратегии евразийской безопасности. Аналогичные контакты мы имеем и со странами Персидского залива», — продолжал Васильев.

«Что касается развития контактов с африканскими странами, мы также настроены на сотрудничество и сейчас ведем активный диалог с ними на предмет совместных действий по борьбе с терроризмом, предотвращению радикализации населения. Африканские страны уже сталкиваются с этими проблемами на своей территории, и, конечно же, они смотрят на наш опыт: как в формате ОДКБ мы противодействуем радикализации, занимаемся борьбой с терроризмом. Здесь мы рассчитываем в ближайшее время выйти на подписание меморандума о взаимодействии и сотрудничестве в этих областях», — заключил глава Постсовета ОДКБ.

