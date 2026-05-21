Глава Постсовета: кооперация ОДКБ с Африкой и Азией не предполагает их членства

«Что касается развития контактов с африканскими странами, мы также настроены на сотрудничество и сейчас ведем активный диалог с ними на предмет совместных действий по борьбе с терроризмом, предотвращению радикализации населения. Африканские страны уже сталкиваются с этими проблемами на своей территории, и, конечно же, они смотрят на наш опыт: как в формате ОДКБ мы противодействуем радикализации, занимаемся борьбой с терроризмом. Здесь мы рассчитываем в ближайшее время выйти на подписание меморандума о взаимодействии и сотрудничестве в этих областях», — заключил глава Постсовета ОДКБ.