Глава Постсовета: ОБСЕ проявляет интерес к сотрудничеству с ОДКБ

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сигнализировала о заинтересованности во взаимодействии с Организацией Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе двусторонних контактов их представителей. Об этом заявил ТАСС действующий председатель Постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев.
«Надо отметить, что после длительной паузы у нас хотя бы состоялся этот диалог, и с обеих сторон была проявлена заинтересованность в тех областях сотрудничества, где мы могли бы быть полезны друг другу: безопасность, борьба с терроризмом, наркоугрозами и другие темы, которые волнуют людей как на нашем [ОДКБ] пространстве, так и здесь, в формате ОБСЕ», — сказал он.
Васильев пояснил, что в ходе визита делегации ОДКБ в Вену был установлен ряд контактов с представителями ОБСЕ. «У нас были контакты с различными делегациями: генеральный секретарь ОДКБ встречался с генеральным секретарем ОБСЕ. Я, в свою очередь, встречался со швейцарским председателем организации, с постпредом Швейцарской Конфедерации при ОБСЕ Рафаэлем Нэгели. Мы обсудили в ходе этих встреч вопросы дальнейшего взаимодействия двух структур», — добавил глава постсовета ОДКБ.
«Российское председательство в ОДКБ проходит под лозунгом: “Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность”. Как раз на последнем мы и делаем упор в рамках реализации тех приоритетов, которые утвердил президент РФ. Одно из важных направлений — это развитие многостороннего диалога по вопросам безопасности, поэтому наша встреча (с представителями ОБСЕ — прим. ТАСС) в Вене была неслучайна», — заключил Васильев.