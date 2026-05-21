Мишустин: страховка по депозитам на срок более трёх лет вырастет до 2 млн рублей

Правительство России подготовило законопроект, согласно которому страховка по рублёвым депозитам, открывающимся более чем на три года, увеличится до 2 млн рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Рассмотрим сегодня законопроект, который позволит нарастить гарантированное покрытие по стандартным рублёвым депозитам, открывающимся более чем на три года. Для них страховая сумма увеличится с нынешних 1,4 млн до 2 млн рублей», — сказал Мишустин.
Он также рассказал, что до 30 млн вырастет максимальный объём страховых выплат по счетам эскроу, открытым для купли-продажи недвижимости, расчётов по договорам участия в долевом строительстве или стройподряде.
В апреле законопроект, позволяющий удвоить страховое возмещение по безотзывным вкладам, получил одобрение правительства России.