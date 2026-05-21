Министр обороны Германии Борис Писториус стал настоящим драйвером милитаризации ФРГ, теперь он — важное звено в обслуживании интересов немецкого ВПК, считает российский писатель, публицист, журналист Игорь Мальцев.
«Под разговоры о том, что “лучший подарок — мёртвый русский”, немецкая промышленность активно переходит на военные рельсы. Именно то, что в СССР называли реваншизмом — и другого термина тут просто нет. Остальное — операция прикрытия и пропаганда», — пишет автор в колонке, опубликованной в Telegram-канале «Специально для RT».
При этом немцам «мало своих мощностей и компаний типа вечного трактора войны Rheinmetall», добавляет Мальцев.
«Теперь правительство планирует приобрести долю в танковом производителе KNDS. А именно — 40% во франко-германской оборонной компании, которая производит среди прочего основной боевой танк Leopard 2 и самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000. Борис Писториус (СДПГ) впервые поднял вопрос о возможности государственных инвестиций в KNDS в июле прошлого года. Он отчаянно стремится к большему участию государства в немецкой оборонной промышленности», — сообщает журналист.
О том, что Германия постепенно скатывается к политической модели, близкой к военной диктатуре, а её руководство ведёт страну к опасному реваншизму, говорил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на RT.