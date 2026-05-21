В Татарстане подростка будут судить за осквернение символов воинской славы

В Татарстане завершено расследование уголовного дела против несовершеннолетнего жителя Набережных Челнов, которого обвиняют в осквернении символов воинской славы России.
Об этом сообщает «Реальное время».
По версии следствия, инцидент произошёл 20 октября 2025 года на площади «Азатлык». Подросток вместе с несовершеннолетней знакомой находился у архитектурного объекта, украшенного Георгиевскими лентами.
Следствие считает, что знакомая обвиняемого осквернила символ, а он вёл прямой эфир происходящего на одном из видеохостингов. В материалах дела также указано, что несовершеннолетние были в состоянии алкогольного опьянения.
Подростку вменяют осквернение символов воинской славы России, совершённое публично, группой лиц и с использованием интернета. Дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд, передаёт ГТРК «Татарстан».
Знакомую подростка поставили на профилактический учёт в органах внутренних дел.
