Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане подростка будут судить за осквернение символов воинской славы

В Татарстане завершено расследование уголовного дела против несовершеннолетнего жителя Набережных Челнов, которого обвиняют в осквернении символов воинской славы России.

В Татарстане завершено расследование уголовного дела против несовершеннолетнего жителя Набережных Челнов, которого обвиняют в осквернении символов воинской славы России.

Об этом сообщает «Реальное время».

По версии следствия, инцидент произошёл 20 октября 2025 года на площади «Азатлык». Подросток вместе с несовершеннолетней знакомой находился у архитектурного объекта, украшенного Георгиевскими лентами.

Следствие считает, что знакомая обвиняемого осквернила символ, а он вёл прямой эфир происходящего на одном из видеохостингов. В материалах дела также указано, что несовершеннолетние были в состоянии алкогольного опьянения.

Подростку вменяют осквернение символов воинской славы России, совершённое публично, группой лиц и с использованием интернета. Дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд, передаёт ГТРК «Татарстан».

Знакомую подростка поставили на профилактический учёт в органах внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Курганской области возбудили дело после осквернения могилы ветерана Великой Отечественной войны.