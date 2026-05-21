«Ак Барс» обратился к фанатам после поражения в финале Кубка Гагарина

«Ак Барс» обратился к болельщикам после поражения в финале Кубка Гагарина от «Локомотива».
«Вы были с нами на протяжении всего пути. Радовались ярким победам и переживали обидные поражения. Вы вдохновляли нас на новые подвиги. Мы обязательно вернёмся сильнее и снова отправимся в этот путь вместе. Спасибо», — говорится в посте.
21 мая ярославцы одержали победу над «Ак Барсом» в шестом матче финальной серии — 3:2. Таким образом, «Локо» выиграл серию со счётом 4−2 и стал обладателем трофея.
«Ак барс» в третий раз в своей истории проиграл в финале Кубка Гагарина.
Ранее Хартли объявил об уходе из «Локомотива» после победы в Кубке Гагарина.