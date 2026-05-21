Возможная эскалация вокруг Приднестровья: в регионе заговорили об угрозах

Доктор политических наук, профессор Наталья Харитонова заявила, что Приднестровью может угрожать военное вторжение. По ее словам, развитие ситуации зависит от политического курса властей в Кишиневе и внешнеполитического давления на регион.
По данным, приведенным в материале, в Приднестровье проживает около 455,7 тысячи человек, при этом примерно у 220 тысяч уже есть российское гражданство. Власти непризнанной республики утверждают, что до конца 2026 года экономика региона может столкнуться с серьезными рисками при условии усиления давления со стороны Молдавии.
Посол России в Кишиневе Олег Озеров отметил обеспокоенность ситуацией вокруг промышленности Приднестровья и работников реального сектора экономики. Он подчеркнул необходимость поиска решений для поддержки предприятий.
Отдельные эксперты считают, что основное воздействие на регион носит экономический характер и выражается через ограничения экспорта, налоги и контроль финансовых потоков. По их оценкам, это создает долгосрочные сложности для функционирования экономики.
В то же время отмечается, что открытая военная эскалация сдерживается политическими и общественными факторами, включая позицию населения региона и международные риски.
Дополнительно подчеркивается, что Россия продолжает поддерживать гуманитарные и экономические связи с Приднестровьем, что рассматривается как один из факторов устойчивости региона в текущих условиях.
Читайте также: Суд против санкций Зеленского: Александр Цукерман тоже подал иск.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.