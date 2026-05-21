Возможная эскалация вокруг Приднестровья: в регионе заговорили об угрозах

Доктор политических наук, профессор Наталья Харитонова заявила, что Приднестровью может угрожать военное вторжение.

Доктор политических наук, профессор Наталья Харитонова заявила, что Приднестровью может угрожать военное вторжение. По ее словам, развитие ситуации зависит от политического курса властей в Кишиневе и внешнеполитического давления на регион.

По данным, приведенным в материале, в Приднестровье проживает около 455,7 тысячи человек, при этом примерно у 220 тысяч уже есть российское гражданство. Власти непризнанной республики утверждают, что до конца 2026 года экономика региона может столкнуться с серьезными рисками при условии усиления давления со стороны Молдавии.

Посол России в Кишиневе Олег Озеров отметил обеспокоенность ситуацией вокруг промышленности Приднестровья и работников реального сектора экономики. Он подчеркнул необходимость поиска решений для поддержки предприятий.

Отдельные эксперты считают, что основное воздействие на регион носит экономический характер и выражается через ограничения экспорта, налоги и контроль финансовых потоков. По их оценкам, это создает долгосрочные сложности для функционирования экономики.

В то же время отмечается, что открытая военная эскалация сдерживается политическими и общественными факторами, включая позицию населения региона и международные риски.

Дополнительно подчеркивается, что Россия продолжает поддерживать гуманитарные и экономические связи с Приднестровьем, что рассматривается как один из факторов устойчивости региона в текущих условиях.

