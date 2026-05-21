В Самаре задержали подозреваемого в афере на 1,2 млн рублей

В Самаре задержали подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Об этом сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.
По данным ведомства, мужчина предложил местному жителю выступить посредником при передаче 1,2 млн рублей сотрудникам ГУ МВД России по Самарской области. Деньги, как утверждал подозреваемый, должны были помочь вернуть имущество, ранее изъятое органами внутренних дел.
Однако, по версии следствия, у него не было ни реальной возможности, ни намерения выполнить обещанное. Мужчину задержали с поличным при получении денег.
Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
