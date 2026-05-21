Хартли — о победе в Кубке Гагарина: очень счастлив, что мы прошли через все трудности

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу в Кубке Гагарина — 2026.
«Это просто невероятно, особенно когда ты ведёшь 3:0, а потом счёт становится 3:2. Я никогда не видел более длинной минуты, чем последняя минута этого матча. Все чемпионства совершенно разные. Кроме разве что великолепного празднования в конце. Я очень счастлив, что мы прошли через все трудности, с которыми столкнулись в этом сезоне, и наконец-то были за это вознаграждены», — приводит его слова «Чемпионат».
Он признался, что ему очень повезло, что он смог поработать в «Локомотиве».
21 мая ярославцы одержали победу над «Ак Барсом» в шестом матче финальной серии — 3:2. Таким образом, «Локо» выиграл серию со счётом 4−2 и стал обладателем трофея.
Ранее Хартли объявил об уходе из «Локомотива» после победы в Кубке Гагарина.