«Черные вдовы» на фронте: в РФ заявили о новых подразделениях ВСУ

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что командование вооружённых сил Украины привлекает к службе вдов погибших военнослужащих. Об этом он сообщил в комментарии aif.ru.
По словам эксперта, такие женщины формируются в отдельные подразделения, которые он сравнил с «черными вдовами». Иванников утверждает, что их мотивация связана с личной местью за погибших супругов.
Он также заявил, что часть таких военнослужащих, по его версии, может быть задействована в отношении российских военнопленных, а некоторые направляются в медицинские учреждения для выполнения различных задач.
Отдельно Иванников подчеркнул, что речь идет о целенаправленной вербовке женщин с повышенной мотивацией, связанной с личными потерями в ходе конфликта.
