Морозов заявил, что КХЛ может изменить формат плей-офф со следующего сезона

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что в следующем сезоне может измениться формат плей-офф турнира.
«Также планируется 68 игр (в регулярном чемпионате), ну немножко, возможно, будет изменен формат второго этапа чемпионата», — приводит его слова ТАСС.
В последние года в первом раунде плей-офф команды встречаются с клубами из своих конференций. Во втором круге серии между собой проводят команды разных конференций.
Ранее главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу в Кубке Гагарина — 2026.