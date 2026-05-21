Путин поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина

«От души поздравляю вас с ярким триумфом — завоеванием Кубка Гагарина. На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплочённость, вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея», — говорится в сообщении Кремля.