Путин поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина

Президент РФ Владимир Путин поздравил ярославский «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина — 2026.

«От души поздравляю вас с ярким триумфом — завоеванием Кубка Гагарина. На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплочённость, вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея», — говорится в сообщении Кремля.

Глава государства также отметил болельщиков команды, которые поддерживали железнодорожников.

21 мая ярославцы одержали победу над «Ак Барсом» в шестом матче финальной серии — 3:2. Таким образом, «Локо» выиграл серию со счётом 4−2 и стал обладателем трофея.

Ранее главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу в Кубке Гагарина — 2026.