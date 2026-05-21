В Нижегородской области мужчину осудили на 20 лет лишения свободы за госизмену

Жителя Нижегородской области приговорили к 20 годам лишения свободы за госизмену и финансирование терроризма.
Об этом сообщила пресс-служба Второго Западного окружного военного суда.
«Суд признал Гурьянова виновным и путём частичного сложения назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет», — говорится в заявлении.
Ранее Пензенский областной суд приговорил 35-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.