США пошлют дополнительные пять тысяч солдат в Польшу

«В связи с успешным избранием нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и наших отношений с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно пять тысяч военнослужащих», — написал он в соцсети Truth Social.
Как ранее сообщало издание Defense News, американское военное командование отменило переброску в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, в состав которой входят более 4 тысяч военнослужащих, а также соответствующее оборудование. Подробности принятого решения источник издания не раскрыл.
В настоящее время на территории Польши дислоцировано около 10 тысяч американских военных.