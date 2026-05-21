Филиппо: предложенный Мерцем статус Украины разорит ЕС

Этот статус предоставил бы Украине даже доступ к европейским фондам, заявил лидер французской партии "Патриоты"

ПАРИЖ, 21 мая. /ТАСС/. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о предоставлении Киеву статуса «ассоциированного члена» ЕС и заявил, что это приведет к разорению альянса.

«Этот статус предоставил бы [Украине] даже доступ к европейским фондам! А это значит разорение для нас», — написал Филиппо на своей странице в X.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил дать Украине специальный статус «ассоциированного члена» Европейского союза, который позволил бы представителям страны участвовать в работе руководящих институтов блока без права голоса. Мерц обосновал необходимость такого шага особой ситуацией, вызванной боевыми действиями на востоке страны, а также «значительным прогрессом» в переговорах об интеграции Киева. По задумке канцлера, специальный статус послал бы жителям страны «сильный политический сигнал», а также якобы помог бы мирным переговорам при посредничестве США, в том числе благодаря тому, что обязательство стран — членов ЕС о взаимной обороне стало бы применимо и для Украины. Кроме того, Мерц предложил странам Евросоюза выступить с политической декларацией о том, что обязательство о взаимной обороне распространяется на Украину.

