«Красиво скрылись»: какие версии выдвигают специалисты перед возобновлением поисков пропавшей семьи Усольцевых

В начале июня в Красноярском крае возобновятся масштабные поиски семьи Усольцевых: Сергея, его жены Ирины и дочери Арины. Они пропали в тайге ещё в сентябре прошлого года. Спасатели и волонтёры снова прочешут Кутурчинское Белогорье. Эксперты полагают, что к работам будут привлечены собаки и охотники с егерями. При этом, по мнению опрошенных RT специалистов, стопроцентной уверенности в успехе операции нет.
До возобновления масштабных поисков семьи Усольцевых остались считаные дни. Они пропали 28 сентября 2025 года во время прогулки на Кутурчинском Белогорье Красноярского края. С того момента были безрезультатно обследованы сотни километров горно-таёжной местности с привлечением беспилотников, квадроциклов и снегоходов. В район исчезновения 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их пятилетней дочери Арины уже несколько раз весной по заявкам следователей выезжали спасатели, однако однозначного ответа на вопрос, что же произошло с семьёй, пока нет.
Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин рассказал RT, как должны быть организованы поиски Усольцевых. По словам специалиста, такие масштабные работы, как правило, возглавляет представитель МВД.
«Поисковые группы могут состоять из спасателей, добровольцев, лесников, сотрудников полиции, а также, если это какой-нибудь парк, то его сотрудников. То есть максимальное количество людей привлекается, — поясняет он. — Часто используют GPS-трекеры. Пройденные районы наносятся на карту и она как раз служит основным местом сбора всей информации. Проходят сплошным прочёсыванием, то есть расстояние между людьми, которые вытягиваются в цепочку, составляет 3−15 метров, в зависимости от рельефа и от плотности растительности. Но в случае с Усольцевыми — там сложный рельеф и нужно обследовать чуть ли не каждый метр. Если большие расщелины, какие-то заросли кустов, то нужно смотреть досконально».
Далее, по словам эксперта, на карте отмечается пройденная площадь. «Но если человек давно потерялся, то, безусловно, применяют собаку, которая натаскана на поиск трупов», — говорит собеседник RT.
Также эксперт добавил, что к поискам, вероятно, присоединятся местные егеря и охотники: «Если Усольцевы погибли, то запах привлечёт медведей. Поисковая работа в тайге, где водятся дикие животные, сопряжена с определённым риском, у неё есть свои тонкости, которыми больше владеют егеря и охотники. Поэтому подобные дела, как правило, поручают им».
Сергей Щетинин также поделился с RT своей версией произошедшего: «Это может быть неосторожное движение по тропе или уход с тропы и, возможно, падение в какую-нибудь расщелину».
Как пояснил RT депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш, масштабная поисковая операция с привлечением добровольцев может стартовать в начале июня, когда у поисковиков будет всего несколько недель на эффективную работу: снег уже растает, а густая зелень ещё не поднимется. Но полностью поиски не останавливались. По заявке следователей спасатели выезжали на поиски четыре раза, в последний раз с 15 по 17 мая. Тогда они проверили четыре крупные каменные россыпи на высоте почти тысяча метров и 12 кв. км лесного массива в районе горы Мальвинка.
«Пустая трата времени».
Однако есть те, кто уверен: Усольцевых в тайге искать бесполезно. Криминалист Михаил Игнатов предполагает, что семья жива и уже находится за границей. «Моя версия, что они имитировали своё исчезновение, а сами в другом государстве сейчас находятся. Искать их в тайге — пустая трата времени», — считает эксперт.
По словам Игнатова, версия о несчастном случае не выдерживает критики. «У меня есть основания полагать, что они просто красиво скрылись. Слишком много сошлось», — заявил он.
Игнатов обращает внимание на биографию Сергея Усольцева. В 90-х годах он работал на горно-химическом комбинате в Железногорске — закрытом городе под Красноярском. Позже ушёл в бизнес и имел связи с США через зарубежные гранты. «Человек был связан с американскими грантами и американской церковью. Был представителем в закрытом городе, очень близко сотрудничал с представителями США», — поясняет собеседник RT.
Ещё один фактор, на который указывают сторонники версии о побеге: сын Сергея Усольцева от первого брака живёт в США. «Прекрасно живёт в Америке, припеваючи. Занимается там дорогостоящим видом спорта — конкуром. Имеет в собственности лошадь, которая стоит порядка $150 тыс.», — рассказывает Игнатов.
Валентин Дегтерёв, бывший приятель Сергея Усольцева, в разговоре с RT тоже не сомневается: пропавшая семья жива и скрывается. И приводит новые доказательства.
«Ирина — блогер. Какой блогер оставит телефон, идя в поход? Она же не в магазин, а в тайгу пошла, где можно сделать кучу контента», — недоумевает собеседник RT.
«Чтобы упасть, нужно сначала забраться».
Между тем Алексей Кулеш в беседе с RT раскрыл, насколько сложен маршрут, где пропали Усольцевы. «Для того, чтобы упасть со скалы в тех местах, на них сначала нужно забраться, а это непросто даже в хорошую погоду», — говорит депутат. По его словам, камни покрыты тонким лишайником, который во влажную погоду становится скользким, как мыло.
«Поскользнуться между камнями, повредить ногу, разбить голову — это запросто. Базовая версия следствия — травма либо ухудшение здоровья, когда один из членов команды становится нетранспортабельным», — поясняет Кулеш.
При этом, по словам Кулеша, в тех местах вполне возможно заблудиться, хотя тропа и натоптанная. «Когда заканчивается зона леса и начинается курумник, тропы как таковой нет. Если ты вышел из леса и идёшь на вершину, то, возвращаясь обратно, можешь не попасть в то место, откуда вышел», — предупреждает он.
Пока официальная версия следователей остаётся прежней — несчастный случай. По словам криминалиста Игнатова, эту версию нужно подкрепить, для чего время от времени и направляют спасателей в район. Однако за почти девять месяцев поисков ничего не обнаружено.
«Их могли вывезти за пределы России в Монголию или Казахстан. А там они могли, используя поддельные документы на чужое имя, улететь в любую страну, — предполагает эксперт. — Машина семьи осталась стоять на окраине посёлка. В салоне нашли наличные деньги — порядка 300 тыс. рублей — это тоже часть инсценировки».
Поиски тем временем продолжаются. Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов подтвердил, что масштабную операцию планируют развернуть в июне, и он сам намерен принять в ней участие.