Лига Эмери: как «тренеришка» стал королём второго по значимости футбольного турнира Европы

20 мая в финале Лиги Европы на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле «Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» со счётом 3:0. Пока футболисты в белой форме праздновали первый за 44 года громкий успех клуба в еврокубках, их тренер Унаи Эмери скромно улыбался где‑то в стороне. Только что он в пятый раз в качестве наставника выиграл второй по значимости еврокубок — абсолютный рекорд, который, если и будет когда‑либо побит, то нескоро. Более того, эти победы уволенный в 2012-м из «Спартака» баск одержал с тремя разными командами.
Стадион в Стамбуле гудел. «Фрайбург» — крепкий середняк Бундеслиги — держался почти весь первый тайм. Но на 41‑й минуте всё сломалось: после углового Морган Роджерс сделал навес на Юри Тилеманса, и бельгиец идеальным ударом с лёта вывел «Астон Виллу» вперёд. В компенсированное к первому тайму время Эмилиано Буэндиа удвоил преимущество, на несколько мгновений оставшись в одиночестве на краю штрафной и хладнокровно отправив мяч в дальний угол. А сразу после перерыва Роджерс откликнулся на передачу во вратарскую и оформил разгром. После чего довести дело до победы и привезти в Бирмингем первый с 1982 года еврокубок было уже делом техники.
Пресс‑служба клуба на успех отреагировала мгновенно и ёмко: «Это Лига Унаи Эмери». И с этим сложно спорить. Так турнир, который когда‑то считался утешительным призом для неудачников Лиги чемпионов, получил неофициальное, но абсолютно точное второе имя.
Для баскского тренера это пятая победа в шести финалах Лиги Европы. До «Астон Виллы» он трижды подряд брал трофей с «Севильей» (2014, 2015, 2016) и однажды — с «Вильярреалом» (2021), когда в драматичной и очень долгой серии пенальти был повержен «Манчестер Юнайтед» — 11:10. Единственное поражение специалист потерпел с «Арсеналом» от «Челси» (2019), но и оно лишь подчёркивает правило: если Эмери добрался до финала Лиги Европы, ставки против него лучше не делать.
«Я всегда благодарен возможности играть в еврокубках. Конечно, мне особенно близка Лига Европы. Я благодарен всем клубам, в которых работал, — они указали мне путь. В “Валенсии”, “Севилье”, “Вильярреале” и теперь в “Астон Вилле” я ощущал особую поддержку. Игроки проявили огромное рвение. Я говорил им, что это качество необходимо в Лиге Европы. На поле надо играть роль центральных персонажей. И они это сделали», — сказал Эмери в интервью сайту УЕФА.
Особо испанец отметил болельщиков и посвятил победу в финале им. По его словам, он и игроки весь сезон чувствовали поддержку фанатов и бились за них.
«Этот финал — тоже для наших болельщиков. Я помню Кубок европейских чемпионов, который “Астон Вилла” выиграла в 1982 году, и сегодня мы очень гордимся тем, что тоже взяли трофей. Пятая победа в Лиге Европы? Мне повезло с командами, которые усердно работали ради титула», — скромно отметил тренер.
Чтобы понять масштаб преображения испанского наставника, ненадолго вернёмся в 2012 год. Москва. Ноябрь. «Спартак» только что получил 1:5 от «Динамо». В раздевалке — хаос. Молодой нападающий Артём Дзюба, разгорячённый унизительным поражением, в микст‑зоне бросает в адрес своего тренера слово, которое станет впоследствии мемом и навсегда прилипнет к Эмери в русскоязычной среде — «тренеришка».
Унаи уволили из «Спартака» через пять месяцев после назначения. В своей автобиографии он позже напишет: «Раздевалка превратилась в минное поле, особенно когда я вывел Дзюбу из основы. Он играл в сборной России и оказывал значительное влияние на журналистов. Я начал чувствовать себя отсечённым от коллектива. Полностью сам по себе. Дзюба настраивал игроков и журналистов против меня».
В тот момент могло показаться, что карьера испанца катится под откос. В России над ним смеялись. В Европе — не замечали. Казалось, саркастическое прозвище станет его футбольным некрологом. Но Эмери сделал то, чего не умеют делать 90% тренеров, выброшенных из РПЛ на мороз: он не стал жаловаться, не ушёл в тень, не начал работать на телевидении. Он просто продолжил тренировать.
Дальнейшая хронология похожа на сценарий голливудского фильма о спортивном реванше:
2013−2016: «Севилья». Три Лиги Европы подряд — такого не добивался никто ни до, ни после. Эмери превратил андалусийский клуб в машину для уничтожения соперников во втором по значимости еврокубке. «Бенфика», «Днепр» и «Ливерпуль» — все пали жертвами методичного баска.
2016−2018: «Пари Сен‑Жермен». Семь внутренних трофеев за два сезона, включая чемпионство. Да, с таким бюджетом это выглядит как обязательная программа, но факт остаётся фактом: Эмери научился работать и со звёздами, и с давлением.
© Alex Livesey — AVFC/Aston Villa FC via Getty Images.
2018−2019: «Арсенал». Единственное по‑настоящему болезненное пятно — разгром в финале Лиги Европы от «Челси» и увольнение. Но, как показало время, «Арсенал» просто оказался не тем клубом, где Эмери мог бы раскрыться полностью.
2020−2022: «Вильярреал». Четвёртая Лига Европы и выход в полуфинал Лиги чемпионов, где даже «Бавария» вынуждена была преклонить колени перед командой Унаи.
2022−2026: «Астон Вилла». Пятая Лига Европы и возвращение почти полвека не выигрывавшего ничего значимого коллектива на вершину европейского футбола и в топ АПЛ.
Секрет Эмери не в харизме — он никогда не излучал бешеную энергию Юргена Клоппа и не обладал медийным магнетизмом Жозе Моуринью. Он не создавал философских систем, как Пеп Гвардиола, и не выстраивал культовые отношения с болельщиками, как Диего Симеоне. Его метод — титаническая, где‑то даже маниакальная работа.
Бывший полузащитник «Севильи» Иван Ракитич говорил об Эмери: «Он живёт футболом 24 часа в сутки». Капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн признавался, что никогда не видел специалиста, «настолько одержимого победой».
Эмери — лучший в истории тренер для команд «второго эшелона», и в этом нет ничего унизительного. Порой кажется, что именно в этом его тренерское призвание: приходить в эти клубы, выстраивать процессы, прокачивать средний уровень и закреплять прогресс, фиксируя конструкцию на ступенях повыше изначальной. Эта система практически безотказно работает вот уже 13 с лишним лет.
Пока Эмери собирал еврокубки, Дзюба пылил за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Адану», «Локомотив» и «Акрон», стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной. Конфликт 14‑летней давности постепенно превратился в фольклор, а сам Дзюба позже объяснил, что причиной стало банальное недовольство.
«Мы с Эмери сцепились изначально, когда я на тренировке пенальти черпаком пробил», — сказал недавно Артём в интервью на YouTube‑канале Fonbet.
В марте 2026 года испанского специалиста напрямую спросили, осталась ли у него обида на бывшего подопечного. Ответ оказался достоин учебников по лидерству.
«Он был фантастическим игроком и очень хорошим человеком. Ни обиды, ни желания сводить счёты — только уважение к профессионалу, который когда‑то, пусть и в резкой форме, выразил недовольство», — отметил тогда тренер в интервью Sport24.
Когда пресс‑служба «Астон Виллы» написала: «Это Лига Унаи Эмери», в этой фразе не было преувеличения. Турнир, считавшийся когда‑то утешительным, превратился в личную вотчину человека, к которому в России когда‑то приклеилось уничижительное прозвище. Пять еврокубков — фантастический результат, нравится это кому-то или нет. Достаточно посмотреть, в какой компании оказался Унаи после финального свистка накануне, чтобы не задавать больше вопросов: Карло Анчелотти, Жозе Моуринью и Джованни Трапаттони.
История Эмери — пожалуй, лучший аргумент против любых попыток навешивания ярлыков. Потому что иногда тот, кого называют «тренеришкой», просто ждёт своего часа. И когда этот час наступает, он выигрывает Лигу Европы. Снова. И снова. И снова.