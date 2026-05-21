Лига Эмери: как «тренеришка» стал королём второго по значимости футбольного турнира Европы

Стадион в Стамбуле гудел. «Фрайбург» — крепкий середняк Бундеслиги — держался почти весь первый тайм. Но на 41‑й минуте всё сломалось: после углового Морган Роджерс сделал навес на Юри Тилеманса, и бельгиец идеальным ударом с лёта вывел «Астон Виллу» вперёд. В компенсированное к первому тайму время Эмилиано Буэндиа удвоил преимущество, на несколько мгновений оставшись в одиночестве на краю штрафной и хладнокровно отправив мяч в дальний угол. А сразу после перерыва Роджерс откликнулся на передачу во вратарскую и оформил разгром. После чего довести дело до победы и привезти в Бирмингем первый с 1982 года еврокубок было уже делом техники.