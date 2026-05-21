Бангладеш возвращает запрет: паспорт ограничат для Израиля

Власти Бангладеш планируют вернуть в заграничные паспорта граждан формулировку, ограничивающую их использование для поездок в Израиль. Об этом сообщает The Daily Star со ссылкой на представителей миграционных служб.
Как отмечается, подобная фраза уже использовалась в паспортах страны с момента обретения независимости и до 2020 года. Тогда документ содержал указание, что он действителен для всех стран, кроме Израиля.
По данным источников, инициатива получила одобрение на уровне министерства внутренних дел. Сообщается, что соответствующие изменения уже применяются к дипломатическим паспортам, а для обычных граждан процесс находится на стадии подготовки.
В публикации также подчеркивается, что Бангладеш не имеет дипломатических отношений с Израилем и официально не признает его.
Аналогичные ограничения ранее применялись и в ряде других стран с преимущественно мусульманским населением, однако в последние годы многие из них постепенно смягчали формулировки в документах, переходя к нейтральным паспортным стандартам, соответствующим международной практике.
