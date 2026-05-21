Экономист Вилков связал рост популярности ресейла с онлайн-сервисами

Экономист, доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Вилков заявил, что интерес массового потребителя к ресейлу растёт в том числе из-за удобных онлайн-сервисов.
Об этом он рассказал Inkazan.ru. По словам эксперта, маркетплейсы всё чаще запускают такие услуги, а покупателям становится проще искать подержанные товары и сравнивать их с новыми на одной площадке.
«И второй момент — это рост удобства покупки ресейла. Сейчас же многие маркетплейсы запускают подобную услугу», — отметил Вилков.
Экономист добавил, что люди всё чаще стремятся экономить и выбирать более выгодные предложения. С учётом развития онлайн-платформ, считает он, у ресейла хорошие перспективы на ближайшее будущее.
