Президент КХЛ: в плей-офф команды показали боевой хоккей, особенно на фоне ЧМ-2026

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что в плей-офф команды показали боевой хоккей.

«В плей-офф команды показали боевой хоккей. Особенно на фоне чемпионата мира, который сейчас идёт. Ребята бились, старались. Играли все матчи до последнего. В том числе и сегодня. “Ак Барс” бился до конца. Поздравляем “Локомотив” с чемпионством», — приводит его слова Sport24.

21 мая ярославцы одержали победу над «Ак Барсом» в шестом матче финальной серии — 3:2. Таким образом, «Локо» выиграл серию со счётом 4−2 и стал обладателем трофея.

«Локомотив» одерживает победу в Кубке Гагарина второй год подряд.

Ранее Морозов заявил, что КХЛ может изменить формат плей-офф со следующего сезона.