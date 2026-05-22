В Калининградской области мужчина ранил подростка ножом

В Калининградской области полиция задержала 45-летнего жителя Гурьевского района после нападения на подростка.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Инцидент произошёл на улице Центральной в посёлке Малое Луговое. По предварительным данным, мужчину разозлил шум питбайков под окнами, после чего он вышел на улицу.

Там он увидел проходившего мимо подростка и решил, что тот причастен к шуму. Между ними началась ссора, во время которой мужчина достал нож и ударил несовершеннолетнего в ногу.

Пострадавшего доставили в больницу с резаной раной бедра. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что ранившему школьников в Нижнем Новгороде дали четыре года воспитательной колонии.