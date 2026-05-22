ВСУ меняют курс: Сырский объявил о переходе к новой стратегии

Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил о переходе украинской армии к новой стратегии ведения боевых действий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Сырского, Киев отходит от модели «войны на истощение» и делает ставку на асимметричные действия. Он отметил, что такой подход выбран в условиях ограниченных ресурсов и численного превосходства противника.
Главной задачей новой стратегии, по его словам, является сдерживание продвижения российских войск. Для этого ВСУ планируют активнее применять контратаки и наносить удары по тыловой инфраструктуре, включая цели на значительной глубине.
Сырский подчеркнул, что изменения направлены на повышение эффективности действий армии и адаптацию к текущей обстановке на фронте.
Переход к асимметричным стратегиям в современных конфликтах часто предполагает усиление роли беспилотных систем, высокоточного вооружения и разведывательных данных, позволяющих компенсировать недостаток ресурсов за счет скорости принятия решений и точечных ударов.
