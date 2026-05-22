Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили, что банкротство не означает автоматического списания долгов

Бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев рассказал, что россиянам стали чаще отказывать в процедуре банкротства из-за участившихся случаев мошенничества.

Бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев рассказал, что россиянам стали чаще отказывать в процедуре банкротства из-за участившихся случаев мошенничества.

В беседе с НСН он напомнил, что банкротство не является автоматическим способом избавиться от долгов.

«Человек должен доказать, что он не в силах расплатиться, что он не мошенник, не прячет активы или собственность», — отметил Медведев.

Он добавил, что требования к должникам ужесточаются в том числе из-за ситуации в банковском секторе. По словам эксперта, у банков должно быть достаточно надёжных активов для выдачи кредитов, и Банк России сейчас строго следит за этим.

Ранее юрист Дмитрий Кваша заявил, что самозапрет на кредиты не защищает от всех финансовых обязательств и может не сработать при некоторых схемах оплаты частями.