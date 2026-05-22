Россиянам напомнили, что банкротство не означает автоматического списания долгов

Бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев рассказал, что россиянам стали чаще отказывать в процедуре банкротства из-за участившихся случаев мошенничества.
В беседе с НСН он напомнил, что банкротство не является автоматическим способом избавиться от долгов.
«Человек должен доказать, что он не в силах расплатиться, что он не мошенник, не прячет активы или собственность», — отметил Медведев.
Он добавил, что требования к должникам ужесточаются в том числе из-за ситуации в банковском секторе. По словам эксперта, у банков должно быть достаточно надёжных активов для выдачи кредитов, и Банк России сейчас строго следит за этим.
Ранее юрист Дмитрий Кваша заявил, что самозапрет на кредиты не защищает от всех финансовых обязательств и может не сработать при некоторых схемах оплаты частями.