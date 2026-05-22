Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доцент Храмова: работодатели будут чаще предлагать гибкую занятость

Доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова выразила мнение, что компании будут чаще переходить к гибким форматам занятости.

Доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова выразила мнение, что компании будут чаще переходить к гибким форматам занятости.

Такое мнение она высказала в комментарии ИА RuNews24.ru. По словам эксперта, увольнять сотрудников из отраслей с выраженным кадровым дефицитом, например из строительства, нелогично. При этом бизнес может оптимизировать штат.

«К слову, в предложении работодателя заключить договор ГПХ (например, договор подряда, возмездного оказания услуг и т.д.) вместо обычного трудового договора нередко кроется хитрость работодателя. Более целесообразно заплатить за почасовую работу, чем оплачивать больничный, отпуск», — сказала она.

В свою очередь HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН заявила, что требования к руководителям среднего звена меняются: теперь им всё чаще нужны коммерческие, финансовые и продуктовые компетенции.

По её словам, массового ухода таких специалистов не фиксируется, но компании ждут от менеджеров более быстрой перестройки. В малом и среднем бизнесе отдельной позиции продакт-менеджера часто нет, поэтому руководителю приходится самому разбираться в продукте, спросе и новых возможностях для продаж.

«Грубо говоря, нужны проектные менеджеры, которые и как продавцы будут, и как аналитики продукта», — объяснила Лоикова.

Ранее россиянам объяснили, как должно быть организовано увольнение сотрудника.