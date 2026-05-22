Доцент Храмова: работодатели будут чаще предлагать гибкую занятость

Доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова выразила мнение, что компании будут чаще переходить к гибким форматам занятости.
Такое мнение она высказала в комментарии ИА RuNews24.ru. По словам эксперта, увольнять сотрудников из отраслей с выраженным кадровым дефицитом, например из строительства, нелогично. При этом бизнес может оптимизировать штат.
«К слову, в предложении работодателя заключить договор ГПХ (например, договор подряда, возмездного оказания услуг и т.д.) вместо обычного трудового договора нередко кроется хитрость работодателя. Более целесообразно заплатить за почасовую работу, чем оплачивать больничный, отпуск», — сказала она.
В свою очередь HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН заявила, что требования к руководителям среднего звена меняются: теперь им всё чаще нужны коммерческие, финансовые и продуктовые компетенции.
По её словам, массового ухода таких специалистов не фиксируется, но компании ждут от менеджеров более быстрой перестройки. В малом и среднем бизнесе отдельной позиции продакт-менеджера часто нет, поэтому руководителю приходится самому разбираться в продукте, спросе и новых возможностях для продаж.
«Грубо говоря, нужны проектные менеджеры, которые и как продавцы будут, и как аналитики продукта», — объяснила Лоикова.
