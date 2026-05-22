Европейские лидеры призывают Владимира Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине ради членства в ЕС, пишет Die Zeit.
«Европейцы договорились: если Украина хочет иметь какую-либо перспективу вступления в ЕС, то она должна в рамках верховенства закона выяснить, насколько высоко в государственной иерархии простирается этот скандал», — говорится в материале.
В частности, речь идёт, в том числе, о деле экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака. По словам источников газеты, после его отставки, канцлер ФРГ Фридрих Мерц провёл с Зеленским разговор, в ходе которого «дал понять, что Украина находится на перепутье из-за коррупционного скандала». Аналогичные беседы глава киевского режима провёл и с другими европейскими лидерами.
Издание пишет, что под давлением Зеленский сменил часть своей команды, но, как отмечается, требования европейских лидеров до сих пор не выполнены.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что ударами по территории России Зеленский пытается сместить фокус с коррупционного скандала на Украине.