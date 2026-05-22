Гай Ричи: фильм «Грязные деньги» основан на реальной истории

Британский режиссёр Гай Ричи заявил, что идея его нового фильма «Грязные деньги» появилась после рассказа друга-юриста о взыскании долгов.
Об этом он рассказал в интервью НСН. По словам режиссёра, в реальной истории сумма долга составляла $15 млрд, однако для фильма её снизили до $1 млрд, поскольку зрителю было бы трудно поверить в такой масштаб.
«Вряд ли кто-то поверит в историю про 15 миллиардов… Это тот случай, когда правда курьёзнее вымысла, но да, фильм основан на реальной истории», — сказал Ричи.
Он отметил, что картина показывает «серую зону», где бывшие военные и специалисты по безопасности помогают юристам добиваться выплат от сомнительных бизнесменов. При этом, по словам режиссёра, речь идёт не о традиционной криминальной истории, а о людях, которые знают закон и умеют использовать его в своих интересах.
Ричи добавил, что фильм также исследует власть денег в современном мире.
