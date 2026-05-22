Россияне должны до 1 июня отчитаться перед ФНС о зарубежных счетах

ФНС уточняет, что отчитываться не нужно, если зарубежные счета были открыты на территории ЕАЭС или в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, — но при условии, что зачисление или списание по счету либо остаток средств на конец отчетного года не превышают 600 тысяч рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.